كحّة مستمرة.. أعراض متحور كورونا الجديد EG5 والفئات الأكثر عرضة للإصابة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن متحور كورونا الجديد EG5، بداية ظهوره فبراير 2023، ونال الاهتمام يوليو الماضي، ليس لخطورته، ولكن لسرعة انتشاره، موضحًا أنه ما زال ليس المتحور الرئيسي الأكثر انتشارًا، وإنما يمثل انتشاره ما بين 17% لـ30% من جملة الإصابات على مستوى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نسبة انتشار المتحور EG5 في أمريكا 18%، وفي الصين 30% من جملة الإصابات بمتحورات كورونا.

هل متحور EG5 يمثل خطورة على الصحة العامة؟

وأكد أن ما يميز المتحور أنه تزيد سرعة انتشاره، لكن ليس هناك أي شدة في الأعراض، وإنما هو أكثر انتشارًا من أوميكرون، والأعراض ما زالت تصيب الجهاز التنفسي العلوي فقط، لا تصيب الجهاز التنفسي السفلي.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتحور EG5

وأوضح أن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة، وهم: "كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، من يتعاطون أدوية مثبطة للمناعة، أو الكورتيزون".

أعراض الإصابة بمتحور EG5

وأعراض الإصابة آلام في الجسم وآلام في الحلق، ارتفاع في درجات الحرارة، اختلال في حاستي الشم والتذوق، كحّة مستمرة، لكن لم تصل أعراضه لضيق في التنفس أو فشل في التنفس.

ونصح بضرورة التزام المصاب بالإجراءات الاحترازية حتى لا ينشر الفيروس، مردفًا: "ننصح بإجراءات خاصة، وليست إجراءات عامة، وأن يبتعد المصاب عن التجمعات، ويرتدي الكمامة".