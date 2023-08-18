بعد النداءات السودانية.. ما أهمية تصنيف «الدعم السريع» كمنظمة إرهابية؟

ناشدت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي، لإدانة جرائم قوات الدعم السريع وتصنيفها كمنظمة إرهابية وتحميلها المسئولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية.

وتشهد الأراضي السودانية اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسفرت عن وقوع مزيد من القتلي والمصابين في صفوف المدنيين بجانب تدمير المنشات العامة والحيوية.

ماذا يعني تصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية؟

وفي هذا السياق، قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجة، إنه منذ اليوم الأول للنزاع حاولت الدولة السودانية تقييد وجود قوات الدعم السريع كجهة رسمية يتم التعامل معها، فأعلن مجلس السيادة السودانى ميليشيا "الدعم السريع” بأنها جماعة إرهابية، ونادت المجتمع الدولي للتعامل معها بنفس الفكرة وإعلانها إرهابية، وبالتالي فإن التفاوض معها يكون باعتبارها جماعة إرهابية وليس جهة رسمية.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن العالم لم يستجب ولم تعلن أى دولة ذلك، وجاء تجديد الخارجية السودانية لطلبها تعليقاً على تقرير مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عقب إدانة ميلشيا الدعم السريع بارتكابها جرائم عنف والقيام بإجراءات تعسفية ضد الإنسانية في السودان، وهو ليس الإتهام الأول لها.

وأضافت “حسن” أنه من المتوقع ألا تسفر مثل هذه النداءات عن جديد، خاصة في ظل تعامل المجتمع الدولي مع طرفي النزاع وفرض عقوبات متساوية على الطرفين بالرغم من الاعترافات الأممية بخرق ميليشيا الدعم السريع للكثير من الهدن التى تم الاتفاق عليها، كما اعتدت على الرعايا الأجانب في السودان عند مغادرتهم البلاد مع بداية الأزمة.

السيناريوهات المتوقعة في حال اعتماد الدعم السريع منظمة إرهابية

وفي حال تم اعتماد هذا التصنيف، أوضحت الباحثة أنه سيتم التفاوض من أجل استعادة وضعها وليس كطرف مساو للقوات المسلحة السودانية، وبالتالي فإن فكرة الحسم العسكري على الأرض هي مازالت الاستراتيجية المتبعة حتى يمكن الوصول لاتفاقات فعلية وتنفيذ تفاوض وفقا لتوحيد كافة الجهود الدبلوماسية الدولية والتى دعت لها قمة دول الجوار المنعقدة في القاهرة منتصف الشهر الماضي، وتبعاتها من لجان وزارية برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ربما يكون هذا مسارا دبلوماسياً يمكنه الوصول إلى حل في ظل تمدد امد ورقعة الصراع في السودان.

حذف السودان من قوائم الإرهاب

تجدر الإشارة إلي أن السودان كانت مدرجة علي قوائم الإرهاب، وتم إزالتها عقب 27 عاما من قوائم الإرهاب خلال فترة تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة.

ودفع السودان آنذاك مبلغ 335 مليون دولار كتعويض عن هجمات تنظيم القاعدة على سفارتي واشنطن في تنزانيا وكينيا عام 1998.

كيف يتم تصنيف أي جهة منظمة إرهابية..

يتولى وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكية بالتعاون مع وزير العدل، تقديم الأدلة والبيانات إلى الكونجرس الذي بدوره يوافق أو يعترض على تصنيف المنظمة أو الجماعة في لائحة الإرهاب وفقا للمادة (219) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.

ومن شروط تصنيف أي جهة كمنظمة إرهابية، أن تكون أجنبية ومنخرطة في أنشطة إرهابية، وتشكل أنشطتها تهديدا للأمن القومي الأمريكي أو أمن مواطني الولايات المتحدة.