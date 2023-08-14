الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرهان: "الدعم السريع" أثبتت تعطشها للسلطة ومدت يد الغدر والخيانة

البرهان
البرهان

أكد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أن قوات "الدعم السريع" أثبتت تعطشها للسلطة ومدت يد الغدر والخيانة، موضحًا أنهم يريدون الهيمنة على مقدرات السودان تحت شعار الحكم المدني، كما أنهم ارتكبوا كل أنواع جرائم الحرب.

جاء ذلك خلال كلمته احتفالاً بالعيد الـ69 للقوات المسلحة السودانية، مؤكدًا أن القوات المسلحة السودانية ستقف مع الشعب وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة.

وكشف رئيس مجلس السيادة السوداني، عن أننا نريد جيشًا واحدًا خاليًا من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلًا.  

وتحتفل القوات المسلحة السودانية سنويًا بعيد الجيش، والذي يوافق الرابع عشر من أغسطس كل عام، ويأتي هذا العام في ظل الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ شهر أبريل الماضي. 

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