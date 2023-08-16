120 يوم حرب| السودان يواصل النزيف.. والجيش يقترب من حسم الأزمة

مرت 120 يوما على بدء الحرب في السودان منذ تمرد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في الخامس عشر من أبريل 2023 على مجلس السيادة الانتقالي والقوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ما أسفر عن أزمة إنسانية طاحنة بخلاف التداعيات التي خلفتها الأزمة على دول الجوار وسط مساعي من أجل حل الأزمة.

ومع مرور أكثر من 120 يوما على هذه الحرب، حذرت المنظمات الدولية من زيادة عدد النازحين واللاجئين بخلاف ارتفاع أعداد الضحايا خاصة وسط المدنيين في ظل سعي أطراف الصراع لإحكام سيطرتهم على المناطق الحيوية.

خرائط السيطرة في السودان

السياسي السوداني الدكتور أحمد المفتي، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، مؤسس الحركة الجماهيرية الحقوقية وتعليقا على مرور أربعة أشهر على الحرب أكد أن الجيش ما زال مسيطر بنسبة تفوق ال95 % على أراضي السودان.

لكن على مستوي العاصمة فان موقف الجيش قوي جدا ولكن يضعفه عدة عوامل بحسب تصريحات خاصة لأحمد المفتي لـ"الدستور" تتمثل في التالي:

سيطرة الدعم السريع علي مبان عامة مهمة جدا مثل القصر الجمهوري، وجزء من القيادة العامة للجيش، وجزء من مطار الخرطوم، والاذاعة والتلفزيون القومي، وبعض المرافق العامة، والمقرات العسكرية لكن يمنع الجيش من استردادها، الدمار الضخم جدا الذي سوف يلحق بالمباني، ولهذا الجيش يعتمد علي حصارها ثم اخراج الدعم السريع من أماكن تواجده الاخري بالخرطوم ومن ثم تستسلم تلك المواقع من دون تدمير.

وجود قوات الدعم السريع بالعديد من مساكن المواطنين والاماكن المدنية الاخري لكن ويتركز جهد الجيش حاليا علي إخراجه من تلك الأماكن إلا أن وجود المدنيين يعيق تحركه كثيرا لدرجة انه طلب من بعض قاطني مساكن ام درمان القديمة مؤخرا، بان يخلوا مساكنهم حتي يتمكن من مهاجمة قوات الدعم السريع الموجود بها.

تركيبة قوات الدعم السريع غير النظامية، تعطيهم مرونة في الحركةوإعادة الظهور في المناطق التي اعلن الجيش تحريرها، ولو بإعداد رمزية، وذلك يحبط الراي العام.

موقف سلبي للمجتمع الدولي نحو السودان

رغم الدعوات الدولية خاصة من قبل القوى الكبرى لوقف الحرب، إلا أن موقفها بدا سلبيا بشكل أكبر فلم تفرض عقوبات على قوات الدعم السريع التي تمارس الانتهاكات وتهاجم الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة خاصة القوات المسلحة.

وأمام هذا الوضع اعتبر أحمد المفتي في حديثه لـ"الدستور"، أن الموقف الدولي والاقليمي، كان داعما لاستيلاء الدعم السريع علي السلطة بالقوة في في ساعات قليلة، للتخلص من الاسلاميين، وقد مكنوه بكل ما يمكن ان يحقق ذلك، ولكن كان صمود الجيش، وخبرته القتالية، هي القشة التي قاصمت ظهر البعير.

وكشف السياسي السوداني عن أن هذه الأطراف الخارجية لجأوا للخطة “ب” وهي إخلاء جالياتهم خلال 48 ساعة بطريقة لا يمكن ان تكون الا معدة مسبقا، وفي كل بياناتهم حول الموضوع تفادوا إدانة الدعم السريع بل كانوا يدينون الانتهاكات التي حدثت.

مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، أكد أيضا أن هذه الدول لجأت سريعا جدا اسسوا منبر جدة بقيادة السعودية وأمريكا لضمان عدم خروج الامر من تحت ايديهم ولمعرفتهم بانه يستحيل عليهم استخدام مجلس الامن بسبب الفيتو الروسي والصيني، لجاوا الي الاتحاد الافريقي والايقاد للعمل تحت مظلتهما وعندما طرحت مصر مبادرة دول الجوار السوداني، سعوا الي جرها كذلك للجهود الدولية القائمة، حتي لا تخرج من تحت ايديهم، إلا أن مصر حرصت على عدم إفشال هذه التحركات لجهودها، ومن ثم ابعادها عن الملف السوداني وهي اكثر الدول اهتماما به .

اوضاع إنسانية متردية

الأمم المتحدة، وفي تقرير لها أمس الثلاثاء تزامنا مع ذكرى مرور 120 يوم على الحرب، أكدت أن أكثر من مليون شخص فروا من السودان إلى الدول المجاورة معظمهم لمصر فيما يعاني السكان في الداخل من نفاد الغذاء بل يموت بعضهم بسبب غياب الرعاية الصحية.

منظمة "سيف ذا تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) كشفت هي الأخرى أمس أن القتال في السودان هدد بجعل 1.5 مليون طفل فريسة للجوع بحلول سبتمبر، وسط تأكيدات بوجود ثمانية ملايين طفل في السودان يعانون من الجوع ومن المتوقع زيادة العدد إلى 9.5 مليون بما يعادل 17000 طفل إضافى فى اليوم.

أحمد المفتي وفي تعليقه على هذه الاوضاع الإنسانية أكد أنها “سيئة للغاية”، وبصورة لم تحدث في اي منطقة في العالم، لان قوات الدعم السريع استهدفت المدنيين بطردهم من منازلهم وحرق ونهب متأجرهم ومصانعهم.

وأوضح المفتي أن ضعف وجود الحكومة للإشراف علي توزيع المساعدات أدى الى تسرب أجزاء مقدرة منها للسوق وعدم وصولها للمستهدفين، مشيرا إلى أن لاشراقة الوحيدة، التي خففت المعاناة، هي استضافة الأسر في الوسط والشمال للهاربين من الحرب، لكن تصعيب اجراءات الدخول لبعض دول الجوار زادة من المعاناة، وتسهيلها من دول اخري خفف من المعاناة.

سيناريوهات إنتهاء حرب السودان

ومع مرور 120 يوما على حرب السودان تباينت الرؤى بشأن إمكانية إنهائها سلميا وتجنب الدخول في حرب أهلية ممتدة كما حدث السنوات الماضية في ظل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

أحمد المفتي، كان له رأي مغاير، متوقعا انتهاء الأزمة قبل نهاية العام الجاري، موضحا ان المجتمع الإقليمي والدولي ليس من مصلحتهم استمرار الاحتراب في السودان لانه بخلاف النزاعات المسلح الاخري في مختلف دول العالم، يمكن أن ينتشر في كل دول الجوار، كما أن تغيير نظام الحكم في بعض دول الجوار الغربي للسودان، يصب في مصلحة الجيش السوداني، لان قوات الدعم السريع كان يعول كثيرا على امدادها له بالمال والرجال.

السياسي السوداني كشف أيضا أنه من المتوقع أن الضغط العسكري المتواصل علي قوات الدعم السريع سيعجل بإنهاء الحرب بجانب تمتع الجيش بحاضنة اجتماعية من كل المواطنين ضمن معادلة (جيش واحد شعب واحد)، وكذلك استنفار المواطنين بأعداد كبيرة جدا يرفد الجيش بأعداد ضخمة من القوات.

وتوقع المفتي في نهاية حديثه، انتهاء الأزمة قبل نهاية هذا العام لأن طولها أكثر من ذلك لا يفيد أي طرف أو أي جهة من المسهلين بل قد يؤدي الي تفاقم الوضع.