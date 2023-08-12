سياسى سودانى: تعدد المبادرات يعكس تردى رؤية المجتمع الدولى للأزمة فى السودان

قال السياسي السوداني أمجد فريد، إن تعدد المبادرات يعكس تردي رؤية المجتمع الدولي للأزمة في السودان، مشيرًا إلى أنه لا توجد إرادة سياسية من المجتمع الدولي بمختلف أشكاله لحل الأزمة في السودان بشكل حقيقي.

وأضاف فريد لقناة "القاهرة الإخبارية" أن كل ذلك يشهد على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية للتنسيق بشأن إيجاد حل لما يحدث في السودان، موضحًا أن الخلاف حول من هو المبعوث أو ممثل الأمين العام ليس أمرًا مهمًا، لأنه ينفذ في النهاية سياسة الأمم المتحدة.

كما أكد أن تعدد المبادرات أتاح في الفترة السابقة لأطراف النزاع في السودان التسوق بين المنابر، مشيرًا إلى أن كل ذلك يطيل من أمد الحرب وأمر سلبي وهناك أولوية للوصول إلى حل سريع في السودان.