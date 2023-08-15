الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مالك عقار: الحرب فى السودان ستنتهى على مائدة التفاوض

مالك عقار
مالك عقار

اعتبر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، أن السودان ما زال يمر باختبار كبير يهدد أمنه واستقراره، ما لم تتوحد كلمة وإرادة أبنائه لوضع مصلحة البلاد أولًا،  بعيدًا عن أي مطامع ذاتية أو سياسية.

وقال عقار، في خطابه الذي بثه تليفزيون السودان مساء الثلاثاء، إن خارطة الطريق لحل الأزمة تبدأ بالتوصل لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتحديد مواقع لتجميع قوات الدعم السريع بعيدًا عن المناطق المدنية للفصل بين القوات والالتزام بعدم تعريض المواطنين لخطر الاقتتال، وذلك حتى تكتمل عملية وضع إجراءات خارطة طريق الترتيبات الأمنية لتلك القوات.

وشدد عقار على أن طريق الانتخابات التي تقوم على أساس الدستور، واختيار الشعب السوداني لقيادته يجب أن يكون هو الطريق الوحيد لتولي مقعد الحكم ومسئولية البلاد.

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، أن الفشل في تأسيس وهيكلة الدولة السودانية قاد البلاد إلى الهاوية المظلمة التي سقط فيها شعب السودان الصامد. 
وأثنى على البسالة العظيمة التي  تقاتل بها القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى في دحر المتمردين، لافتًا إلى أن الحرب ستتوقف في نهاية الأمر على مائدة التفاوض.

مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار السودان البسالة العظيمة القوات النظامية

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