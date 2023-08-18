حارس موقع تحت الإنشاء يقتل عاملًا أمام نجله بالخرطوش فى بدر

نجح رجال الأمن بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بطلق خرطوش بالقاهرة، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد وجيه، مفتش مباحث بدر والشروق، يفيد بتلقي قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقبال جثة (عامل- مقيم بمحافظة أسيوط) مصابا بطلق نارى بالرأس.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث بدر، وبالفحص وسؤال نجله، عامل، مقيم بذات العنوان، قرر أنه حال دخول والده وبعض العمال لأحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم مستقلين سيارة ميكروباص "أجرة" حدثت بينهم وبين حارس الموقع مشادة كلامية، لاعتراضه دخولهم، أخرج على إثرها الأخير بندقية خرطوش وأطلق عيارا نحو والده نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتي أودت بحياته، "ولاذ بالفرار".

عقب تقنين الإجراءات قامت قوة قادها الرائد محمد سالم، معاون مباحث بدر، بضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم، عبارة عن (بندقية خرطوش "مطموسة الأرقام"- طلقتين لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.