الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تصادق على إرسال مقاتلات F 16 إلى أوكرانيا

مقاتلات F 16
مقاتلات F 16

صادقت الولايات المتحدة على إرسال مقاتلات F 16 إلى أوكرانيا بمجرد انتهاء تدريب طياريها، وذلك حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية حاولت مساء يوم الخميس، مهاجمة سفن أسطول البحر الأسود جنوب غرب سيفاستوبول باستخدام زورق بحري مسيّر. 

وذكر بيان الوزارة، أنه في سياق التصدي لهجوم في البحر الأسود، دمرت سفن أسطول البحر الأسود الروسية، زورقا أوكرانيا مسيرا حاول دون جدوى استهداف سفن الأسطول.

وقال البيان: "في تمام الساعة 22:55 مساء يوم الخميس، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بمحاولة فاشلة بواسطة زورق بحري مسير، لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود التي تؤدي مهام السيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تتمركز على مسافة 237 كيلومتر جنوب غرب سيفاستوبل".
وأوضحت الوزارة، أنه أثناء صد الهجوم، تم تدمير زورق العدو غير المأهول بنيران من سفن أسطول البحر الأسود - سفينة الحراسة "بيتليفي" وسفينة الحراسة "فاسيلي بيكوف"، ما منع وصول الزورق الأوكراني إلى هدفه.

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الجمعة 18-8-2023

خميس الجارحى لـ"الشاهد": اعتصام رابعة كان مسلحا

مدرب الخليج السعودى يكشف سبب استبعاد محمد شريف من مواجهة أهلى جدة

خميس الجارحى لـ "الشاهد": الإخوان استخدموا سلاح المظلومية على مدار تاريخهم

بذكرى ميلاد رائد الكاميرا الخفية.. إبراهيم نصر نجم عشق التمثيل وأتقن فنونه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس