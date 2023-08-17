الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى عن تثبيت أسعار الكهرباء: الدولة تنحاز لمحدودى الدخل

الكهرباء
الكهرباء

قال النائب نشأت فؤاد عباس، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليًا حتى أول يناير 2024، يعطي رسالة واضحة للمواطن، أن الدولة المصرية تعى حجم الأعباء المالية والحالة الاقتصادية وتسعى لتخفيف حدتها عليه.

وشدد النائب البرلماني على أن هذا القرار يؤكد انحياز الدولة لمتوسطي ومحدودي الدخل من أبناء الشعب المصري، وإحساسها بمعاناة المصريين من موجة غلاء الأسعار حاليًا؛ بسبب التضخم وأثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح فؤاد عباس، أن هناك مسئولية كبيرة على المواطنين في ترشيد استخدام الكهرباء بقدر الإمكان.

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