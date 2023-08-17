غدًا.. انطلاق بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفنى باستاد القاهرة

تنطلق غدا الجمعة، منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني 2023، رجال وآنسات علي الصالة المغطاة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي فى الساعة الثالثة عصرًا، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 20 أغسطس الجاري.

ويشارك في البطولة 12 دولة وهي "مصر البلد المضيف وأذربيجان والهند والمغرب والأردن وقطر وتونس وأرمينيا وجيورجيا وتايوان وكرواتيا ولبنان".

ووصلت إلى القاهرة، جميع البعثات المشاركة ببطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني "رجال وآنسات"، وأدت تدريباتها على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاذ القاهرة الدولي؛ استعدادًا لانطلاق منافسات البطولة غدًا الجمعة.

وحرص مسئولو الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين على توفير كافة سبل الراحة والأمان لضيوف مصر، واستقبالهم بالشكل الذي يليق باسم وسمعة وعراقة أم الدنيا.

ويشهد حفل افتتاح البطولة عدد من المفاجآت وعرض فيلم تسجيلي عن بطولة كأس الفراعنة الدولية منذ انطلاقها فى حضور ضيوف مصر من مسؤولي الاتحاد الدولي للجمباز ورؤساء الوفود، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية ومجلس إدارة اتحاد الجمباز.

من جانبه الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن مصر تحظى بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للعبة، وهو ما ظهر مؤخرًا فى تنظيم البطولات الدولية الكبرى.

وأضاف أمين أن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، منذ انطلاقها فى 2019 جعلها واحدة من البطولات الكبري على مستوى العالم.

وتابع أن بطولة الفراعنة الدولية تطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

واختتم أمين أن بطولة الفراعنة تعتبر حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر لشباب وشابات مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.

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