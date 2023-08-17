الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تواصل متابعه أصولها بالقناطر الخيرية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس قطاع الانتاج، والدكتور ايمن عبد العال رئيس الاداره المركزيه للمحطات البحثيه، والدكتور احمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، مزارع الانتاج  النباتي والحيواني بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، بالمتابعة المستمرة لكافه الاصول المملوكه لكافه الوحدات والقطاعات التابعه للوزاره، للوقوف على أدائها على الطبيعة وضمان الاستغلال العادل لها وتقييم الوضع ووضع الاليات الكفيلة بتحقيق اقصي عائد اقتصادي لها يتناسب مع القيمه السوقيه لها.
وشملت الزيارة تفقد مزرعه معهد بحوث البساتين والبالغ مساحتها 18 فدان، ومزرعة قطاع الانتاج والبالغ مساحتها 21 فدان، ومزرعه الاداره المركزيه للمحطات البحثيه والبالغ مساحتها 72 فدان.

واكد صالح علي اهمية تنفيذ تكليفات وزير الزراعه بالاستغلال الامثل للاصول لتحقيق اكبر عائد اقتصادي منها، فصلا عن استغلال  جميع المساحات الخاليه والغير مستغلة، لافتا الى استمرار تلك الجولات والزيارات للوصول الي الهدف المنشود من تلك الاصول وهو تحقيق العائد التي يتناسب مع مميزاتها

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