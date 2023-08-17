أمن القاهرة يبحث في لغز ذبح مسن في مدينة بدر

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، جهودها لضبط المتهم بذبح مسن في مدينة بدر.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص بها إصابات متفرقة بدائرة قسم شرطة بدر، وعلى الفور انتقل فريق من البحث الجنائي إلى مكان البلاغ وفرض كردون أمني بمسرح الحادث.

وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مسن يدعى “محمد. ط ” 70 سنة بها آثار ذبح بالرقبة وطعنات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص بسبب خلافات بينهم، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.