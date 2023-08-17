جثته طافية كشفت المستور.. حكاية شاب عثر على جثته بمصيف جمصة في الدقهلية

توصلت الأجهزة الأمنية فى محافظة الدقهلية إلى هوية شخص مجهول الهوية عثر على جثته طافية صباح اليوم في مصيف جمصة بالدقهلية.

وعثرت فرق الإنقاذ المتواجدة بشواطئ مدينة جمصة السياحية بمحافظة الدقهلية، على جثمان شاب في العقد الثالث من عمره مجهول الهوية، وتم انتشال الجثمان وإبلاغ الجهات الأمنية وتحويله لمشرحة مستشفى جمصة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بعثور فرق الإنقاذ على جثة طافية بالمياه وانتشال الجثمان ونقله إلى مستشفى جمصة العام.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة جمصة، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين عثور فرق الإنقاذ المتواجدة على شاطئ جمصة صباح اليوم على جثة لشاب مجهول الهوية ولا يوجد بحوزته أي متعلقات شخصية أو أوراق توضح هويته، ويرجح قدوم جثته طافية من المنصورة الجديدة أو منطقه 15 مايو، إلى شواطئ مدينة جمصة، وتم انتشال الجثمان بمعرفة فرق الإنقاذ ونقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتكثيف التحريات تبين أن الجثمان لشاب يدعى أحمد أشرف العربي السيد، ويبلغ من العمر 21 عامًا، مقيم بعزبة عبد النبي مركز الستاموني، محافظة الدقهلية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.