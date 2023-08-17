الخميس 17 أغسطس 2023
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مصر

اللواء فؤاد عبدالحليم ينفى امتلاكه حسابات على مواقع التواصل ويقاضى منتحلى صفته

جريدة الدستور

نفى اللواء فؤاد عبدالحليم، مساعد وزير الدفاع الأسبق، امتلاكه حسابات شخصية على أي من مواقع التواصل الاجتماعى، كما أنه لم يكلف أحدًا بإدارة صفحات باسمه على هذه المواقع.

وقال اللواء فؤاد عبدالحليم، إنه لا يمتلك حسابات إلكترونية ولا يدير حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ إلى الجهات الرسمية ضد من انتحل صفحته وأنشأ حسابًا باسمه على مواقع التواصل الاجتماعى، لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع منتحل صفحته.

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