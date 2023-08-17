الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

للسيدات فقط.. حمو بيكا يروّج لحفله غدًا فى الساحل الشمالى

حمو بيكا
حمو بيكا

شارك مؤدي المهرجانات حمو بيكا جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" بوستر الحفل الخاص به الذي من المقرر إقامته غدًا الجمعة في الساحل الشمالي بالإسكندرية.

أوضح بيكا أن الحفل سيكون للسيدات فقط لأول مرة؛ لأنه سيٌقام في أحد الشواطئ المخصصة للنساء فقط، ويٌقدم "بيكا" مجموعة من أغانيه المعروفة والتي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

شروط دخول حفل الساحل الشمالي

ومن شروط دخول الحفل، أنه ممنوع الدخول للرجال، والأطفال الذكور فوق 4 سنوات، ويصل سعر تذكرة دخول الشاطئ وحضور الحفل إلى 600 جنيه.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ومستخدمي مواقع التواصل مع المنشور الذي شارك به المطرب بيكا جمهوره، ليعلن عن حفله غدًا، ويروج له في الساحل الشمالي بمدينة الإسكندرية.

حفلات مؤدي المهرجانات حمو بيكا

وشارك بيكا، الأسبوع الماضي، بتقديم أغانيه في 4 حفلات أقيمت على شواطئ الساحل الشمالي، منها حفل بمشاركة مؤدي أغاني المهرجانات حسن شاكوش.

من ناحية أخرى، وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا نصيحة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان نتائجهم، لافتًا إلى أنه لو عاد به الزمن لكان أكمل تعليمه.

وكتب بيكا عبر حسابه بموقع إنستجرام: "بكره تعتبر بداية الامتحانات النهائية للثانوية العامة، وأنا مش جاي أديك موعظة ولا جاي أعمل شيخ عليكم.. بس أنا جاي أقول لك إنك قد أي حاجة في الدنيا، وتعرف تعمل أي حاجة طالما عندك إصرار وحلم هتوصل يعني هتوصل".

أضاف بيكا: "الثانوية العامة مش نهاية الرحلة والمطاف ليكم، وإنما هى بداية الحلم الحقيقي اللي نفسك تحققه، اتعلموا العلم حلو أوي، العلم بيستر صاحبه، أنا لو رجع بيا الزمن كنت اتعلمت وأكلت الكتب أكل.. ربنا معاكم يا رب وتحققوا كل أحلامكم".

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