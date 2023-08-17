الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قادة "إيكواس" يهددون النيجر بالتدخل العسكرى

إيكواس
إيكواس

لوّح قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم الخميس، بتدخل عسكري وشيك في النيجر، وفقا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز".

وقال مفوض السلام والأمن في "إيكواس" إن النظام الدستوري في النيجر ستتم استعادته "بكل الوسائل المتاحة"، تلويحًا بالتدخل العسكري.

جدير بالذكر، أن جنود الحرس الرئاسي في النيجر أعلنوا، عبر التليفزيون الوطني في النيجر، عن عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وحمدو سولي وزير الداخلية، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي، وسط رفض من الاتحاد الإفريقي وعدد من الدول الأوروبية هذا الأمر.

الحرس الرئاسي في النيجر النيجر التليفزيون الوطني في النيجر محمد بازوم ايكواس قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أفريقيا الدستور في النيجر

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بذبحة صدرية.. وفاة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله فى دمياط

بابا خنق ماما.. لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم وأسرتها: جوزها سابها ميتة 6 ساعات

الزمالك ينتظر قرض البنك لتسديد مستحقات اللاعبين.. ويرفض تسديد غرامات فيفا

شكرى يشرف على المرحلة الأخيرة لانتقال وزارة الخارجية للعاصمة الإدارية

رسميًا.. ليفربول يُعدل مواعيد 3 مباريات فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس