قادة "إيكواس" يهددون النيجر بالتدخل العسكرى

لوّح قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم الخميس، بتدخل عسكري وشيك في النيجر، وفقا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز".

وقال مفوض السلام والأمن في "إيكواس" إن النظام الدستوري في النيجر ستتم استعادته "بكل الوسائل المتاحة"، تلويحًا بالتدخل العسكري.

جدير بالذكر، أن جنود الحرس الرئاسي في النيجر أعلنوا، عبر التليفزيون الوطني في النيجر، عن عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وحمدو سولي وزير الداخلية، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي، وسط رفض من الاتحاد الإفريقي وعدد من الدول الأوروبية هذا الأمر.