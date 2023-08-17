حبس 6 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار فى السيدة زينب

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة السيدة زينب.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام للقانون.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه، وأمكن ضبط 6 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم"، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 15 مترا، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.