الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضمن "صيف شبابنا".. ندوات تثقيفية ومسابقات رياضية وعروض فنية بمراكز شباب المنيا

ندوات ومسابقات بمبادرة
ندوات ومسابقات بمبادرة صيف شبابنا بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أنشطة مديرية الشباب و الرياضة في إطار تفعيل دور مراكز الشباب باعتبارها مؤسسات خدمية تسعى لجذب كافة الفئات العمرية للمشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، خلال فصل الصيف وتعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر وزيادة الوعى لديهم وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات.

وأوضح مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن المديرية تواصل تنفيذ مبادرة " صيف شبابنا " ضمن خطة الوزارة خلال فصل الصيف لتقديم أنشطة متنوعة لكافة الأعمار بمراكز شباب المحافظة ، مشيرا إلى أنه في مركز ديرمواس تم تنظيم مسابقة فنية للطلائع بمركز شباب زعبرة بمشاركة أعضاء المركز ، إلى جانب عقد ندوة تثقيفية عن المشروعات الصغيرة ومعوقات سوق العمل بمركز شباب الحاج قنديل لحث الشباب على العمل الحر و التعريف بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى خلق فرص العمل أمام الشباب.

- عرض مسرحي لمناهضة ختان الإناث بمركز شباب صفانية

 وتابع وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن أنشطة المديرية متنوعة حيث قدم فريق نواة المنيا عرضا مسرحيا بعنوان " فرصة ثانية " لمناهضة ختان الإناث بمركز شباب صفانية بمركز العدوة من خلال المسرح التفاعلي، إلى جانب تنفيذ دورة عن " اليوم العالمي للعمل الإنساني " بمركز شباب أشروبة بمركز بنى مزار تناولت الأسس و الضوابط العامة للعمل الإنساني و أهمية التفاعل بين أفراد المجتمع ، كما نفذ مركز شباب ساقولا بمركز بنى مزار دورة لتنس الطاولة للطلائع ضمن خطة المديرية لمشاركة الشباب في الفعاليات الرياضية.

ندوات ومسابقات بمبادرة صيف شبابنا بالمنيا
ندوات ومسابقات بمبادرة صيف شبابنا بالمنيا
ندوات ومسابقات بمبادرة صيف شبابنا بالمنيا
ندوات ومسابقات بمبادرة صيف شبابنا بالمنيا
received_619614086683991
received_619614086683991
ندوات ومسابقات بمبادرة صيف شبابنا بالمنيا
ندوات ومسابقات بمبادرة صيف شبابنا بالمنيا
received_674822621209398
received_674822621209398
المنيا مديرية الشباب والرياضة ندوات تثقيفية ومسابقات رياضية مبادرة صيف شبابنا مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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