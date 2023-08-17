خسائر "جنوب الوادى للأسمنت" تتراجع 35% خلال النصف الأول من 2023

كشفت القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للأسمنت، عن النصف الأول من العام الجاري، عن تراجع خسائر الشركة بنسبة 35%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها سجلت خسائر بلغت 76.24 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 117.08 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 464 مليون جنيه، مقابل 326.11 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من 2022.

وحققت شركة جنوب الوادي للأسمنت خسائر بلغت 37.05 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 31.2 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 338.32 مليون جنيه، مقابل 206.32 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.