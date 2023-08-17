الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

فضة
فضة

الفضة من المعادن المهمة والتي لا تقل أهمية عن أسعار الذهب، حيث أنها تدخل في صناعة من أهم الصناعات وهي صناعة الاكسسوارات، وقد شهدت أسعار الفضة حالة من الاستقرار على مدار الأيام القليلة الماضية.

أسعار الفضة اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الخميس في مستهل التعاملات في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 22.30 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.72 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

بلغت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8  اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية  21.37 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.69 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

بلغت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 20.63 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.67 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 916

بلغت أسعار جرام فضة عيار 916  اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 20.43 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.66 دولار للجرام.

أسعار الفضة اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

أسعار الفضة اليوم الأثنين 14 أغسطس في بوصة المعادن

التعاملات الصباحية| أسعار الفضة اليوم الأربعاء 9-8-2023

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

بلغت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 19.52جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.63 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 800

بلغت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 17.84 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.58 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 750

بلغت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية  16.73 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.54 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 585

بلغت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية  13.05 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.42 دولار للجرام.

صناعة الأكسسورات صناعة أسعار الذهب مستهل التعاملات بورصة المعادن

الأكثر قراءة

"الأرصاد": متوقع سقوط أمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

تسهيلات لمواطنى 180 دولة للحصول على تأشيرات السياحة المصرية

مسؤولو "الإسكان" يتفقدون وحدات محدودي الدخل في حدائق العاصمة

تجمع بريكس.. فرصة لدخول مصر "غول اقتصادى عالمى"

طمأنة الرئيس بأن الأزمة الاقتصادية ستصبح تاريخًا وحفاوة استقباله بمطروح أبرز اهتمامات الصحف

صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى العمل لتقليل تأثير الأزمة الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس