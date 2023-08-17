أسعار الفضة في بورصة المعادن اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

الفضة من المعادن المهمة والتي لا تقل أهمية عن أسعار الذهب، حيث أنها تدخل في صناعة من أهم الصناعات وهي صناعة الاكسسوارات، وقد شهدت أسعار الفضة حالة من الاستقرار على مدار الأيام القليلة الماضية.

أسعار الفضة اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الخميس في مستهل التعاملات في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9

بلغت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 22.30 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.72 دولار للجرام.

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

بلغت أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 21.37 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.69 دولار للجرام.

جرام فضة استرليني عيار 92.5

بلغت أسعار جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 20.63 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.67 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 916

بلغت أسعار جرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 20.43 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.66 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

بلغت أسعار جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 19.52جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.63 دولار للجرام.

جرام فضة عيار 800

بلغت أسعار جرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 17.84 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.58 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 750

بلغت أسعار جرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 16.73 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.54 دولار للجرام.

سعر جرام فضة عيار 585

بلغت أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 17 أغسطس في بورصة السلع المعدنية 13.05 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي بالدولار والذي سجل 0.42 دولار للجرام.