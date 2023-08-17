الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الحرارة وصلت 50.. موجة حر غير مسبوقة تضرب دولة بالبحر المتوسط

موجة حر
موجة حر

تنبأ خبراء الطقس باستمرار موجة حر غير مسبوقة في تركيا في الأيام المقبلة، مع توقع أن تصل درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية الشرقية إلى 50 درجة مئوية، وذلك بحسب موقع «آر تي» الإخباري.

ارتفاع درجة حرارة بلدان البحر المتوسط

وقالت البروفيسور شيرمين تاجيل، رئيس قسم الجغرافيا في جامعة باكيرشاي، في تصريحات صحفية، إن متوسط ​​درجات الحرارة العالمية منذ بداية يوليو قد ارتفع إلى مستوى غير مسبوق لم يسبق توثيقه في تاريخ البشرية، وتابعت: «لا يمكن توقع أن تكون هذه الزيادات في متوسط ​​درجات الحرارة العالمية هي نفسها في جميع أنحاء العالم، حيث يلفت حوض البحر الأبيض المتوسط، الانتباه باعتباره أحد الأماكن التي يتجلى فيها ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة بشكل أكبر».

تحطم الأرقام القياسية للحرارة

وسجلت مدينة الجزيرة الواقعة في محافظة شرناق جنوب شرق البلاد، درجة حرارة قصوى بلغت 49.1 درجة مئوية في 20 يوليو 2021، وكانت وقتها أعلى درجة حرارة سجلت على الإطلاق في تركيا، ومع ذلك، مع موجة الحر الحالية، قد يتم تحطيم هذا الرقم القياسي، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في نفس المنطقة.

وتابعت «تاجيل»: «فمن المتوقع أن تستمر الأجواء الحارة لمدة سبعة أيام ويمكن أن يكون لها آثار مدمرة»، مضيفة أنه «خلال فترة السبعة أيام هذه ، سيتم تحطيم درجات الحرارة القياسية لسنوات عديدة، وإن الخطر الأكبر سيكون على صحة الإنسان والنبات والحيوان لأن موجات الحرارة ستضر بشكل غير متناسب بالمسنين وحديثي الولادة والعاملين في الهواء الطلق والذين يعانون من أمراض مزمنة».

وتابعت أن الرطوبة، خاصة في المناطق الساحلية، من المرجح أن ترتفع وقد تسبب المزيد من الهواء الخانق ، وطالبت الأفراد المعرضين للخطر بتوخي الحذر والبقاء في منازلهم.

وحذرت من أن «غابات الصنوبر الأحمر ذات القابلية العالية للاشتعال، ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى اندلاع حرائق ، خاصة في الأماكن القريبة من البحر الأبيض المتوسط ​​وبحر إيجة، ومن الضروري الاستعداد لهذا السيناريو»، بالإضافة إلى ذلك ، توقعت «تاجيل» أن تستمر الأحوال الجوية الحارة حتى نهاية الشهر.

 

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