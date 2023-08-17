100 يوم صحة.. خدمات طبية لمليون و436 ألف مواطن بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أن مبادرة «100 يوم صحة»، التي وجه بها الرئيس السيسي قدمت خدمات مبادرات منذ انطلاقها، الأحد 25 يونيو حتى الثلاثاء 15 أغسطس الجاري لمليون و436ألف و258 متردد ما بين المبادرات الرئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دوله وغير قادرين وعيادات خارجيه وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية.

أضاف المحافظ أن مبادرات الصحة العامة قدمت الخدمات الطبية لـ177 ألف و251 مواطا، إضافة لتحويل 22 ألف و718 مواطنا للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وقالت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، تم تطعيم 411 ألف و892 طفلاً ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، إضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات المبادرة وقامت عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة بتقديم خدماتها إلى 123 ألف و422 منتفع، إضافة إلى 106 ألف و811 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف 117 ألف و815 وسيلة تنظيم الأسرة وعمل 136 ألف و668 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

أضافت آمال حجاج، منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية، تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لعدد 20 ألف و346 متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية وتحويل 430 حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج.

وكثفت المحافظة من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من إصابتهم بهذا الفيروس والعمل على مواجهته ومحاولة القضاء عليه بكل الطرق والسبل الممكنة.