الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نصائح لإعطاء الأطفال الأدوية بطريقة سليمة

دواء الأطفال
دواء الأطفال

يجب تناول الأطفال تناول الدواء في وقت ما، ولكن قد يشعر الآباء أحيانًا بأنه أمر صعب وربما مستحيل، لذلك هناك  نصائح للآباء حول كيفية الحفاظ على الهدوء والثقة عندما يكون طفلهم على ما يرام.

ويرفض الأطفال الرضع أو الأطفال الصغار لتناول بعض الأدوية؛ لأن مذاقها ليس لطيفًا أو قوامها غريب، ومع تقدمهم في السن تدخل قضايا أخرى في اللعب، وعدم فهم سبب حاجتهم لأخذها أو الشعور بالقلق من حولها.

وفقًا لتقرير نشره موقع "health" تعتبر المحاقن الفموية أفضل للأطفال الصغار؛ لأنه من الأسهل قياس الجرعة الدقيقة وإعطاء الدواء، كما أن هناك ثلاث طرق خارقة بسيطة لإعطاء أدوية أخرى للأطفال الأكبر سنًا.
جانب من الفم
إذا كنت تقوم بدفع دواء في فم طفل صغير أو طفل رضيع فاستهدف جانب الخد الداخلي لتجنب الأذواق، "إذا كنت تستهدف منتصف الفم، فمن المحتمل أن يبصقوه أو يدفعوه بلسانهم (وهذا رد فعل طبيعي للأطفال)".

استخدم دمية
إن وضع اللهاية في أفواههم بمجرد رش الدواء هناك سيشجع على البلع، يمكنك أيضًا تقطير الدواء في جانب الفم مع بقاء الدمية بداخله، لكنك ستحتاج إلى استخدام مهاراتك في النينجا.

الخلط في سائل
حيلة أخرى رائعة هي خلط الدواء ببساطة مع مشروب طفلك المفضل، لكن احذر من استخدام الكثير من السائل لأنك يجب أن تتأكد من أنهم يشربونه كله.

نصائح استرشادية 

تأكد من أنك تعرف مقدار وكم مرة تعطي الدواء
اقرأ دائمًا الملصق الموجود على الزجاجة والتزم بالجرعة الموصى بها إذا كنت في شك استشر الصيدلي أو الزائر الصحي أو الطبيب العام
لا تستخدمي أبدًا ملعقة صغيرة في المطبخ لإعطاء طفلك الدواء؛ لأنها تأتي بأحجام مختلفة،
من الأفضل اختيار نسخة خالية من السكر، فالأدوية التي تحتوي على السكر يمكن أن تضر أسنان طفلك. اعط الدواء للرضع أو الأطفال الصغار عندما يكونوا في وضع مستقيم.

تناول الدواء اطفال الأطفال الرضع سائل قراءة الملصق

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