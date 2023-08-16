مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث سير بالبساتين

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، بعدما صدمتهم سيارة ملاكي، بالطريق الدائري نطاق البساتين، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، وتم القبض على السائق المتسبب في الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة الدائري؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى .

وتمكن رجال المباحث من القبض على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.