أفلام أجنبية تنتظر عرضها..أبرزها "saw" و"the nun 2"

أيام قليلة وينطلق عرض عدد وافر من الأعمال الأجنبية المنتظرة من قبل الجمهور، وذلك في دور العرض العالمية وفي مصر تحديدًا، خاصة وأن أبطال هذه الأعمال لهم باع كبير في السوق العربي من خلال أجزاء أفلامهم الشهيرة والتي أبرزها فيلم “SAW” للنجم توبين بيل، والمنتظر ان يعود بسلسله الفيلم الشهيرة وذلك في 29 سبتمبر المقبل.

يعتبر فيلم سو هو الموسم العاشر من السلسلة الشهيرة ويحمل اسم Saw X، وهو فيلم رعب أمريكي من إخراج كيفين جيروترت وبطولة توبين بل، سينوف ماكودي لوند، ستيفن براند ومايكل بيتش.

وتدور أحداث فيلم Saw X حولـ عودة جون كرامر، الذي يسافر إلى المكسيك لإجراء عملية طبية محفوفة بالمخاطر على أمل الحصول على علاج لسرطان، ليكتشف أن المستشفى تنظم عمليات احتيال على المرضى.

ومن الأعمال المنتظرة وبشدة الفيلم الأمريكي دينزل واشنطن “The Equalizer 3”، ويطرح 1 سبتمبر وهو الموسم الثالث من العمل الشهير الذي يتناول قصة عودة روبرت ماكال في مغامرة جديدة بجنوب إيطاليا، حينما يكتشف أن أصدقاؤه رهائن تحت قبضة مجموعة من المجرمين هناك.

الفيلم هو فيلم ينتمي لأعمال الاكشن ودولة انتاجه أمريكا قادم من إخراج أنطوان فوكوا وبطولة دنزل واشنطن وداكوتا فانينغ.

أما الفيلم الثالث فهو فيلم الرعب الشهير “the nun” في جزئه الثاني، ويعني الراهبة وهو من إخراج مايكل تشافيز وبطولة تايسا فارميجا، ستورم ريد، آنا بوبلويل وبوني أرونز، من المقرر صدور الفيلم في 8 سبتمبر 2023.

تدور أحداث الجزء الثاني في فرنسا عام 1956 حيث يُقتل كاهن ويبدو أن هناك شر ينتشر جراء موته. تجد الأخت أيرين نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى، في إطار من الرعب والغموض.