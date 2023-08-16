الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: مهتمون بأهالى مطروح والمشروعات ستنعكس على الحياة هناك

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل ما تم تنفيذه من مشروعات في مصر خلال السنوات الماضية، يعتبر خطوة على الطريق في تطوير حقيقي تستهدفه الدولة المصرية.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز": "سيكون هناك اهتمام كبير بأهالي مطروح وهذا ليس كلامًا فقط، وعمرنا ما نقول هنعمل قبل ما نكون عملنا وبنفتتح".

كما أكد الرئيس السيسي "أن كل المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة مرسى مطروح سيكون لها تأثير كبير خلال المرحلة الحالية، وكل حاجة يتم تنفيذها في مطروح سيكون لها انعكاس على الأهالي".

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