الأحد.. مناقشة كتاب "محمد خان سيرة سينمائية" بمكتبة البلد

تنظم مكتبة البلد في الثامنة من مساء الأحد المقبل حفل توقيع كتاب "محمد خان سيرة سينمائية" الصادر عن دار ريشة للناقد والكاتب محمود عبد الشكور، وذلك بحضور الناقد الفني محمود عبد الشكور، ويناقشه الناقد كريم فرغلي، ويدير اللقاء الناشر حسين عثمان.

من أجواء الكتاب:

أفكر دومًا فيما يصنعه عشق السينما في المشاهدين؟ كيف يغيّر حياتهم؟ وكيف يُهديهم حياةً إضافيةً موازيةً وكيف يجعل أيامهم أكثر ثراءً وبهجة؟ وفي كل مرة يأخذني التفكير إلى محمد خان.

في البدء كان الولع بالسينما، حكايته ليست مجرد قصة مخرج كبير تركت أفلامه بصمة لا تنمحي عند جيلي والأجيال اللاحقة، قصته بالأساس هي حكاية حب متواصلة، منذ كان صبيًّا حتى يوم رحيله ذلك الصبي الذي شاهد الأطياف في صباه، والذي وُلد في ذروة الحرب العالمية الثانية في العام 1942، وجد عالمًا سحريًّا موازيًا، اكتشف بهجة الصورة المتحركة، واكتشف في نفس الوقت قدرته على التخيل والسرد، عندما دخل المدرسة، كان الطلاب يستمتعون بحكاياته، ويطلبون من المدرس أن يتكلم ويقص قائلين: «خان يا أستاذ... خان يا أستاذ».

في هذا الموقف الصغير العابر الذي كتبه محمد خان في كتابه «مُخرج على الطريق» بدايات علاقة مع الجمهور، بدايات الإحساس بكنز اسمه الخيال، وبذور فكرة أن تصنع فيلمك الخاص بطريقتك أنت عبر الحكي والسرد، وأن تأخذ من الواقع ما تحتاج إليه أنت فقط، تمامًا كما يفعلون في الأفلام.

ومحمود عبد الشكور هو ناقد سينمائي وأدبي مصري مواليد ديسمبر 1965، تخرج في كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987، شعبة صحافة، وتدرب في جريدة "الوفد"، وعمل في مكتب جريدة "الأنباء" الكويتية ونُشرت مقالاته في عدد كبير من الجرائد والمجلات العربية والمصرية، مثل "القبس" الكويتية، "اليوم السابع" الباريسية التي كانت تصدر في نهاية الثمانينيات، وجريدة "روز اليوسف" اليومية، والمجلة، وجريدة "التحرير"، مجلة "السينما الجديدة"، مجلة "الهلال"، وغيرها.

وشارك عبد الشكور في لجان المشاهدة لمهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية وكان عضوًا في لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وهو عضو نقابة الصحفيين، وعضو جمعية نقاد السينما المصريين، ويشغل الآن منصب نائب رئيس تحرير مجلة "أكتوبر"، صدر له مجموعة من الكتب منها، "يوسف شريف رزق الله.. عاشق الأطياف"، و"كنت صبيًا في السبعينيات"، و"كنت شابًا في الثمانينيات"، و"ونس الكتب"، "ألوان أغسطس" وغيرها.