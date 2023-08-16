الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 270 طن قمامة ومخلفات فى كفرالزيات بالغربية

نظافة
نظافة

قاد عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، حملة نظافة شاملة استهدفت رفع 270 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة، بالإضافة إلى تمهيد ومسح الطرق الفرعية التي تربط مداخل القرى، بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح داود أن الهدف من هذه الحملة هو رفع مستوى النظافة فى القرى وتحسين البيئة، وتسهيل حركة المواطنين والسيارات عبر تمهيد الطرق وتسويتها.

وأكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، يأتي ذلك بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وتعكس هذه الحملة الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات التنفيذية داخل المحافظة، للحفاظ على نظافة المدينة وتحسين البيئة العامة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير بيئة صحية ومريحة للجميع.

وعبّر رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، عادل داود، عن تفاؤله بأن تسهم هذه الحملة في تحقيق بيئة نظيفة ومرتبة للمدينة، ويشدد على استمرار الجهود لتحسين النظافة والبيئة في المراكز والمدن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمواطنين.

رفع 270 طن ا من القمامة وتحسين البيئة في مركز ومدينة كفر الزيات استمرار حملات النظافة الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية السلطات المحلية بيئة نظيفة تبذل توفير بيئة صحية تحسين جودة الحياة

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