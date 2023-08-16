لو فاتك التريند| 7 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاي الصيني.. وإيرادات الأفلام تقترب من 300 مليون

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

7 جامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاى الصينى لعام 2023

أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتطور العلمي والبحثي الذي تشهده الجامعات المصرية؛ والذى انعكس على دخولها في العديد من التصنيفات الدولية المرموقة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بتوجيه مباشر من القيادة السياسية للارتقاء بأداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا للمعايير العالمية.. للمزيد اضغط هنا.

محمد ممدوح وأكرم حسنى يستعدان لتصوير الجزء الثانى من "بنك الحظ"

يستعد الفنانان محمد ممدوح وأكرم حسني، لبدء تحضيرات الجزء الثاني من فيلم "بنك الحظ"، ومن المقرر أن يعقد النجمان جلسات عمل مكثفة خلال الأيام المقبلة مع الشركة المنتجة والمخرج أحمد الجندي؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين في الجزء الثاني.. للمزيد اضغط هنا.

رقم قياسي لـ"بيت الروبي".. إيرادات أفلام السينما تقترب من 300 مليون

حققت أفلام السينما لعام 2023 نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي خلال فترة عرض تجاوزت 8 أسابيع تخللها عرض أفلام جديدة ضمن منافسات موسم الصيف الذي يشهد زخما سينمائيا ليعيد للسينما المصرية بريقها من جديد، حيث اقتربت الأفلام مجتمعة من تحقيق 300 مليون جنيه إيرادات هذا الأسبوع.. للمزيد اضغط هنا.

فيرمينو لاعب الجولة الأولى في الدوري السعودي

أعلنت لجنة التقييم، بدوري روشن السعودي للمحترفين، عن فوز فيرمينيو لاعب أهلي جدة الحالي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى.. للمزيد اضغط هنا.