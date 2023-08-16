محمد ممدوح وأكرم حسنى يستعدان لتصوير الجزء الثانى من "بنك الحظ"

يستعد الفنانان محمد ممدوح وأكرم حسني، لبدء تحضيرات الجزء الثاني من فيلم "بنك الحظ".

ومن المقرر أن يعقد النجمان جلسات عمل مكثفة خلال الأيام المقبلة مع الشركة المنتجة والمخرج أحمد الجندي؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين في الجزء الثاني.

ويعكف مؤلفو الفيلم مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، على الانتهاء من كتابة سيناريو الجزء الثاني من فيلم "بنك الحظ"، حيث يقدم الجزء الجديد تطورات ما حدث لأبطاله بعد سرقة البنك.

ومن المنتظر أن يبدأ تصوير الفيلم منتصف شهر أكتوبر المقبل لعرضه في موسم صيف 2024.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "بنك الحظ" حول 3 رجال يخططون لسرقة بنك، ولكن يتعرضون للعديد من المفاجآت في إطار كوميدي، والفيلم بطولة محمد ممدوح، أكرم حسني، ومحمد ثروت، من إخراج أحمد الجندي، تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين.