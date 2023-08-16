الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد ممدوح وأكرم حسنى يستعدان لتصوير الجزء الثانى من "بنك الحظ"

بنك الحظ
بنك الحظ

يستعد الفنانان محمد ممدوح وأكرم حسني، لبدء تحضيرات الجزء الثاني من فيلم "بنك الحظ". 

ومن المقرر أن يعقد النجمان جلسات عمل مكثفة خلال الأيام المقبلة مع الشركة المنتجة والمخرج أحمد الجندي؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل وترشيح الأبطال المشاركين في الجزء الثاني. 

ويعكف مؤلفو الفيلم مصطفى صقر، ومحمد عزالدين، على الانتهاء من كتابة سيناريو الجزء الثاني من فيلم "بنك الحظ"، حيث يقدم الجزء الجديد تطورات ما حدث لأبطاله بعد سرقة البنك. 

ومن المنتظر أن يبدأ تصوير الفيلم منتصف شهر أكتوبر المقبل لعرضه في موسم صيف 2024.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "بنك الحظ" حول 3 رجال يخططون لسرقة بنك، ولكن يتعرضون للعديد من المفاجآت في إطار كوميدي، والفيلم بطولة محمد ممدوح، أكرم حسني، ومحمد ثروت، من إخراج أحمد الجندي، تأليف مصطفى صقر ومحمد عزالدين.

بنك الحظ فيلم بنك الحظ الجزء الثاني فيلم بنك الحظ أكرم حسني محمد ممدوح

الأكثر قراءة

حبس المتهم بقتل جاره لسرقة شقته فى الطالبية 4 أيام

"تعليم الوادى الجديد": بدء اختبارات القبول بمدرسة عين شمس للمتفوقين

إصابة 4 أشخاص فى حادث على الطريق الزراعى بالبحيرة

حبس المتهم بإنهاء حياة عامل فى بولاق الدكرور 4 أيام

إصابة 4 مواطنين فى تصادم سيارة مع توك توك بالإسماعيلية

القبض على المتهمين بسرقة شقة فى الوايلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس