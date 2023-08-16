فيرمينو لاعب الجولة الأولى في الدوري السعودي

أعلنت لجنة التقييم، بدوري روشن السعودي للمحترفين، عن فوز فيرمينيو لاعب أهلي جدة الحالي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، “دوري روشن للمحترفين”: الأعلى تقييمًا في الجولة الأولى "9.5" فــيــرمــيــنــيــو.

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيلي فيرمينيو، قد انتقال لأهلي جدة السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، في صفقة انتقال حر، وذلك لمدة 3 مواسم، قادما من ليفربول الإنجليزي.

وقاد فيرمينيو زميل محمد صلاح جناح المنتخب الوطني الأول ولاعب أهلي جدة السعودي الحالي، فريقه للفوز على الحزم السعودي، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري روشن للمحترفين، بنتيجة 3/1، الجمعة الماضية، حيث سجل البرازيلي الأهداف الثلاثة "هاتريك".

ويذكر أن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين، قد انطلقت يوم الجمعة الماضية، واستمرت حتى أول أمس الاثنين.

ويشهد الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين”، في نسخته الحالية 2023/2024، تواجد العديد من اللاعبين والنجوم الدوليين الكبار، أمثال السنغالي الدولي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي وفيرمينيو لاعب وسط الريدز السابق أيضا، والبرازيلي نيمار دا سليفا أحداث المنضمين للهلال السعودي، والجزائري رياض محرز وحارس منتخب المغرب ياسين بونو.