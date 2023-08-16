رقم قياسي لـ"بيت الروبي".. إيرادات أفلام السينما تقترب من 300 مليون

حققت أفلام السينما لعام 2023 نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي خلال فترة عرض تجاوزت 8 أسابيع تخللها عرض أفلام جديدة ضمن منافسات موسم الصيف الذي يشهد زخما سينمائيا ليعيد للسينما المصرية بريقها من جديد، حيث اقتربت الأفلام مجتمعة من تحقيق 300 مليون جنيه إيرادات هذا الأسبوع.

وتشهد دور السينما عرض 8 أفلام هي "بيت الروبي"، "تاج"، "مستر إكس"، "البعبع"، "مطرح مطروح" “مرعي البريمو” “ع الزيرو” و“البطة الصفرا” .

وينضم لهم خلال ساعات أفلام جديدة هي “العميل صفر” و"5 جولات و"وش في وش"، ليشتعل الموسم الصيفي ويتنافس النجوم على حصد الإيرادات.

وخلال هذا التقرير، نرصد تفاصيل إيرادات أفلام دور السينما.

جمع فيلم "مرعي البريمو" إيرادات أمس الثلاثاء بلغت 463.396 ألف جنيه، ليصبح مجموع إيراداته 12 مليونا و627 ألف جنيه، وهي إيرادات جيدة حققها الفيلم في أسبوعين عرض فقط.

فيلم “مرعي البريمو” من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، انجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، سيناريو إيهاب بليبل، موسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

فيما حقق فيلم «ع الزيرو»، بطولة الفنان محمد رمضان، أمس الثلاثاء، إيرادات بقيمة 363.066 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 9 ملايين و568 ألف جنيه خلال أسبوعي عرض فقط من طرحه بدور العرض السينمائية.

الفيلم من بطولة النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم والطفل منذر مهران، بمشاركة مجموعة من أشهر النجوم، على رأسهم النجمة جمانة مراد وإسلام إبراهيم، ومن إخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل.

وحقق فيلم "بيت الروبي" نجاحًا كبيرًا وكسر الفيلم رقما جديدا في الأرقام القياسية للأفلام المصرية.

وجمع الفيلم أمس إيرادات بلغت 377.941 ألف جنيه لتصبح إجمالي إيراداته 122 مليون و 714 ألف جنيه.

فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف 9، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، والقصة والسيناريو والحوار من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

وفشل فيلم البطة الصفرا في تحقيق إيرادات مرتفعة منذ طرحه بدور السينما حيث حقق اجمالي ايرادات حتى اليوم قدرت بمليون و179 الف جنيه في أسبوع عرض.

وفيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبدالرحمن "توتا"، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبدالله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، عمرو رمزي، وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

وجمع فيلم "تاج" للنجم تامر حسني إيرادات أمس بلغت 52.384 ألف جنيه ليصبح مجموع إيراداته منذ عرضه بدور السينما 45 مليون و187 ألف جنيه

"تاج" بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل، وساندي، وهالة فاخر، ومحمد أبوداود، وإسراء أحمد، ومحمد الجوهري، وأحمد علي، وسمر متولي، وإحسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

بينما حقق فيلم "البعبع" للفنان أمير كرارة إيراد أمس وصلت إلى 86.150 ألف جنيه لتبلغ اجمالي إيراداته 42 مليونا و 869 ألف جنيه.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومحمد عبد العظيم، ومحمد محمود، وهشام الشاذلي، والطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، وضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

وحقق فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمي إيرادًا أمس وصل إلى 144 ألف جنيه ليجمع الفيلم 30 مليونا و126 ألف جنيه في 8 أسابيع عرض.

"مستر إكس" بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين. العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

وحقق فيلم "مطرح مطروح" إيرادات أمس وصلت إلى 739 جنيها ليصبح إجمالي إيراداته 2 مليون و618 ألف جنيه، ومن المتوقع رفع الفيلم من دور السينما خلال أيام لضعف إيراداته.

فيلم “مطرح مطروح” من بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، أيضًا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا"، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.