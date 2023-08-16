بوابة تظلمات الثانوية العامة 2023.. أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن التصحيح

ساعات قليلة ويتم إغلاق باب التظلمات للثانوية العامة 2023، وقد نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن غدًا 17 أغسطس هو أخر موعد لتقديم فى تظلمات الثانوية العامة 2023 والذي فتح يوم 3 أغسطس واستمر لمدة أسبوعين، مناشدة الطلاب بأن اليوم وغدًا هى الفرصة الأخيرة للتقديم فى تظلمات الثانوية العامة 2023.

تظلمات الثانوية العامة 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم أن الاطلاع على أوراق الإجابات مستمر حتى أسبوعين قادمين وأن من له درجات سوف يتم مخاطبة مكتب التنسيق ويتم إضافتها له ولا قلق من ذلك.

ونبهت وزارة التربية والتعليم أن التقديم بيكون على بوابة تظلمات الثانوية العامة 2023 من هنا.

تصريحات وزير التعليم عن تظلمات الثانوية العامة 2023

وكان قد أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة تصريحات فيما يخص تظلمات الثانوية العامة 2023 حيث قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والموجهين بعد انتهاء كل امتحان، لمراجعة الامتحان ونموذج الإجابة قبل التصحيح.

ويقول الوزير خلال تصريحاته عن تظلمات الثانوية العامة 2023 أنه تم وضع باركود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة وورقة الإجابة بابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لكل طالب؛ للتأكيد على أن الورقة تخص الطالب أثناء التظلم وضمان حقه عند اطلاعه على الإجابة، مشيرًا وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التظلم حق مكفول لكل الطلاب وأيضًا لاوائل الثانوية العامة 2023.

جدير بالذكر أنه كانت الاسئلة المقالية كلها عبارة عن سؤالين في كل مادة ، وتم تصحيح الاسئلة المقالية بطريقتين طريقة عبر تابلت المعلم وطريقة يدوية وتم حساب الدرجة الأعلى ، وبالتالي هناك دقة ومصداقية في تصحيح امتحانات الثانوية العامة واذا طلع لاي طالب درجة زيادة لن تتوانى وزارة التربية والتعليم عن إعطائها له.