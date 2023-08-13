الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 بالمحافظات وآخر موعد لتلقى التظلمات

ارشيفية
ارشيفية

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 وآخر موعد لتلقى التظلمات من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل  خلال الساعات القليلة الماضية.

أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت إتاحة عدة أماكن لتقديم تظلمات على نتائج الثانوية العامة لطلاب المتضررين من النتيجة والتى تختلف من محافظة لأخرى وهى كالتالى:

محافظة الإسكندرية

- أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية، ومطروح والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، في قطاع الإسكندرية (أ)، داخل مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

 

محافظة الدقهلية 

- أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة الدقهلية والشرقية ودمياط، داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة، حيث توجد هناك لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب).

محافظة أسيوط 

- أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة أسيوط وسوهاج والوادي الجديد والمنيا، داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 وموعد إعلان النتيجة

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آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

يستطيع الطلاب الاطلاع على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 بعد انتهاء التقديم الإلكتروني في تظلمات الثانوية العامة 2023 ووفقًا للموعد الذي حددته وزارة التربية والتعليم لانتهاء تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقرر أن يكون يوم الخميس 17 أغسطس، وعليه من المرجح أن تكون نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 20 أغسطس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

وكان  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن عن بدء تقبل تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 من يوم 3 أغسطس الحالى 2023 على أن يكون آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس 17 أغسطس الجاري، مؤكدا أن تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 سيتم بشكل إلكتروني من الرابط الذي أتاحته الوزارة، بالإضافة إلى أن التقديم لـ تظلمات الثانوية العامة 2023 يسمح للطالب بالاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بكل مادة تظلم عليها.

خطوات تسجيل تظلمات الثانوية العامة 2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لينك إلكتروني لتقديم التظلمات للثانوية العامة 2023 من خلال اتباع خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة

الدخول على الرابط التالى لتقديم التظلم هنا.

 دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 والتي تُقدر بـ 200 جنيه للمادة.

 الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 وملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المراد التظلم منها

يتلقى الطالب رسالة تحتوي على يوم وتاريخ إجراء تظلمات الثانوية العامة 2023 على المواد التي حددها.

يذهب  الطالب وولي الأمر لـ مكان تظلمات الثانوية العامة 2023 وإحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي لكل منهما.

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