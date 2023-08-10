الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 وموعد إعلان النتيجة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع ظهور نتيجة 3 ثانوي عام يترقب الطلاب وأولياء الأمور رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر جوجل، للتظلم على بعض المواد، وتظهر نتيجة التظلمات في الأيام المقبلة، وهو ما سيتم إعلانه إلكترونيًا في موقع وزارة التربية والتعليم بمصر، وذلك عقب غلق التقديم بتظلمات الثانوية العامة، والانتهاء من مراجعات البابل شيت الخاص بالطلبة المتظلمين ونموذج الإجابة المقابل بكود النسخة الاختبارية بالمادة المتظلم بها.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 وموعد إعلانها

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 وموعد إعلانها والرابط الرسمي لتقديم تظلم.

تظلمات الثانوية العامة 2023

بدأت مديريات وإدارات التربية والتعليم في كافة محافظات الجمهورية، الفتح لباب تقديم طلبات تظلمات نتائج الثانوية العامة 2023 بداية من يوم الخميس الماضي الموافق 3 من أغسطس 2023، وذلك إلكترونياً من خلال الموقع التي أتاحته وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفنى.

رابط تقديم تظلمات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن سوف يقوم تلميذ الثانوية العامة الراغب بعمل الطلب للتظلم على نتائج الثانوية العامة 2023، وذلك من خلال الدخول على موقع التظلم على نتائج الثانوية العامة لعام 2023 الذي قد تم تفعيله بد من يوم الخميس الماضي الموافق 3 من أغسطس 2023، عبر الرابط التالى: من هنا.

خطوات عمل طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023

  • يتم دفع كافة رسوم طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة لعام 2023، وذلك من خلال حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فوري والبريد المصري.
  • ومن ثم القيام بالدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2023 من هنا.
  • قم بتسجيل الدخول من خلال البريد الموحد.
  • ثم قم بكتابة الرقم السري.
  • وسوف يتقدم الطالب بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023.
  • وسيتم تحديد ميعاد الإطلاع على صورة في كراسة الإجابة الخاصة في المادة المتظلم عليها بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.
  • ومن حق طالب الثانوية العامة القيام بالتقدم على أى عدد بالمواد التظلم فيها.

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آخر موعد لتسجيل تظلمات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن سوف تستمر مرحلة تقديم طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023 لمدة حوالي 15 يومًا من تاريخ البدء، حيث ستنتهي مرحلة تقديم كافة طلبات التظلم على نتائج الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق يوم 17 أغسطس 2023.

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