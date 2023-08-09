الطالب هياخد صفر فى هذه الحالة.. صدمة لمقدمى تظلمات الثانوية العامة

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" إن من حق كل طالب التقدم بتظلم، سواءً في مادة أو اثنتين أو أكثر، ويدفع الرسوم ويتم إخطاره بموعد مراجعة نموذج الإجابات.

أضاف فياض، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد":"هذا من حق الطالب، لكن احتمال وجود خطأ في الدرجات أصبح ضعيفًا جدًا".

وتابع "أنا أتعامل مع الواقع، العام الماضي تم تقديم عشرات الآلاف من التظلمات، لكن لم يتم إضافة درجات لهم؛ لأن هذا تصحيح إلكتروني وليس هناك أي تدخل بشري".

ووجه فياض رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلًا:"اطمئن نفسيًا وقدم التظلم، وإذا كان للطالب أي درجة سيحصل عليها".

وتابع "الأمر صعب، لأن التصحيح إلكتروني، الطالب يسود الدائرة والماسح الضوئي يقرأ هذه التسويدة ويتم حساب الدرجات إلكترونيًا، وإذا الطالب اختار علامتين يحصل على صفر".