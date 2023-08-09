الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطالب هياخد صفر فى هذه الحالة.. صدمة لمقدمى تظلمات الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" إن من حق كل طالب التقدم بتظلم، سواءً في مادة أو اثنتين أو أكثر، ويدفع الرسوم ويتم إخطاره بموعد مراجعة نموذج الإجابات.

أضاف فياض، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد":"هذا من حق الطالب، لكن احتمال وجود خطأ في الدرجات أصبح ضعيفًا جدًا".

وتابع "أنا أتعامل مع الواقع، العام الماضي تم تقديم عشرات الآلاف من التظلمات، لكن لم يتم إضافة درجات لهم؛ لأن هذا تصحيح إلكتروني وليس هناك أي تدخل بشري".

ووجه فياض رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلًا:"اطمئن نفسيًا وقدم التظلم، وإذا كان للطالب أي درجة سيحصل عليها".

وتابع "الأمر صعب، لأن التصحيح إلكتروني، الطالب يسود الدائرة والماسح الضوئي يقرأ هذه التسويدة ويتم حساب الدرجات إلكترونيًا، وإذا الطالب اختار علامتين يحصل على صفر".

الثانوية العامة تظلمات الثانوية العامة تظلمات طلاب الثانوية العامة رفعت فياض صالة التحرير صدى البلد

الأكثر قراءة

طعنة فى الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جاره بعين شمس

«الثروة المعدنية» تستعد لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن المعادن فى الصحراء

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار تعرض للانهيار الجزئى بالإسكندرية

«الحوار الوطنى» يُناقش دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير (صور)

بالجنيه المصري.. مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023 لطلاب الثانوية العامة المصريين

رئيس "القضاء الأعلى" يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟