الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موقع تظلمات الثانوية العامة 2023.. وأهم القواعد فى الدور الثاني

التربية والتعليم
التربية والتعليم

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن موقع تظلمات الثانوية العامة 2023، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2023 يوم 17 أغسطس الجارى. 

 

لينك موقع تظلمات الثانوية العامة 2023

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط موقع تظلمات وهو 

https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

وقد بدأت وزارة التربية والتعليم الفنى فى الإطلاع على أوراق الامتحانات من الأسبوع الماضي وحددت أنه يجب على الطالب الحضور فى الإطلاع مع أحد من والديه وعدم اصطحاب أى مدرس مادة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن أى طالب له حق فى الدرجات سوف يحصل عليها ويتم إخطار مكتب التنسيق بذلك. 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد حددت بعض القواعد التى يجب على طلاب الثانوية العامة معرفتها أهمها أن  الطالب الذي رسب في مادة أو مادتين له حق دخول الدور الثاني وعند نجاحه يحصل على 50% فقط من درجة المادة الفعلية درجة النجاح مثال مادة من ٦٠ يحصل على ٣٠ ولا يوجد تحسين مجموع في الثانوية العامة الطالب للصف الثالث الثانوي الناجح ليس من حقه إعادة العام الدراسي  لحصوله على مجموع أكبر.

بالإضافة إلى أن الطالب الذي رسب في ثلاثة مواد  يعتبر راسبا ولا يحق له دخول امتحان الدور الثاني ومن حقه الإعادة في مواد الرسوب فقط والطالب الذى له حق دخول الدور الثانى أو الراسب وله حق الإعادة ويرغب التحويل مسار  الثانوي الفنى ( ثانوي تجاري أو صناعي أو زراعى) ولا يشترط دخول الإمتحان في الدور الثاني و يدخل الطالب بداية من الصف الثاني الثانوي التجاري أو الصناعي أو الزراعى.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يسمح للطالب أن دخول امتحانات الثانوية العامة لمدة أربعة مرات عامين منتظم وعامين منازل.

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