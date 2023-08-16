الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير الصناعة يبحث مع شركة روسية لحديد التسليح خطط توسعها فى مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع وفد شركة نوفيستال إم الروسية القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح، برئاسة إيفان ديمشينكو، رئيس الشركة، حيث بحث اللقاء فرص الاستثمار بالسوق المصرية، حضر اللقاء يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى.

وقال الوزير إن الشركة ترغب في إنشاء مصنع للصلب فى مصر، فضلًا عن توريد المعادن للمشروعات المصرية وإنشاء البنية التحتية لمستودعات الغذاء، والتعاون فى مجال الإنشاءات وتوريد النيتروجين والأسمدة من مصر وتصديرها إلى الدول الإفريقية.

وأوضح سمير أن هذا اللقاء يأتي في إطار سعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الشركات الروسية ذات الخبرة الكبيرة والمعرفة على إقامة مشروعات مشتركة تصب في صالح الاقتصادين المصري والروسي.  

وأشار الوزير إلى إمكانية مساهمة الشركة فى مشروعات البنية التحتية، وتعزيز نظام الصفقات المتكافئة فى التعامل مع الشركات المصرية فى عمليات السداد، وقد تم الاتفاق على زيادة الصادرات المصرية من الموالح واليوريا، والتى سيتم نقلها بواسطة الشركة الروسية.

وأكد سمير حرص الشركة وكذا العديد من الشركات الروسية على ضخ استثمارات في المنطقة الصناعية الروسية في مصر باعتبارها منصة هائلة لتوطين عدد كبير من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها لعدد من الأسواق الدولية.

من جهته، أكد إيفان ديمشينكو، رئيس شركة نوفيستال إم الروسية القابضة، حرص الشركة على الاستثمار في السوق المصرية وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتميزة والمزايا المتاحة بهذه السوق الواعدة.

وأضاف ديمشينكو أن شركته تمتلك مصنعين في روسيا وتصدر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم، حيث توجه الشركة 90% من منتجاتها للتصدير ولها عدة شركاء في مصر، لافتًا إلى أن إنتاج الشركة من حديد التسليح يبلغ نحو 2,8 مليون طن سنويًا، وتصدر إلى 60 دولة.

استفاد الاستثمارات الافريقي الاستثمارات العالمية الأسمدة

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