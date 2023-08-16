ضبط شخص لاتهامه بغسل 3 ملايين جنيه فى بيع وشراء عملات افتراضية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى بيع وشراء العملات الافتراضية على شبكة "الإنترنت" بالمخالفة للقانون.

كما تبين محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق شراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على 106 أجهزة تعدين العملات الإفتراضية - جهاز كمبيوتر – جهاز حاسب آلى "لاب توب"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ "3 ملايين جنيه"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية