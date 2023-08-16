محافظ القاهرة: التصدى بكل حزم لمحتكرى ومروجى السلع منتهية الصلاحية

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن مديرية التموين ترفع درجة الاستعداد القصوى فيما يتعلق بتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومديرية التموين ومباحث التموين للتصدى بكل حزم لمحتكري السلع ومروجي السلع منتهية الصلاحية، موضحًا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها محافظة القاهرة أهمية بالغة.

وثمن محافظ القاهرة جهود مديرية التموين التي تستهدف الرقابة على الأسواق وضبط الأسواق والتصدي لكل صور الغش التجاري، وكذلك المرور الدوري والتعامل على الفور مع أي متجر لا يلتزم بالأسعار المقررة ويقوم بتداول سلع منتهية الصلاحية، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، متمثلة في مديرية التموين والأحياء، على التنسيق لردع محتكري السلع وكل من يضر بصالح وصحة المواطن.

وفي سياق متصل، استعرض محافظ القاهرة جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق بمتابعة توافر السلع الغذائية والإجراءات والآليات المتخذة لضبط الأسعار ومكافحة كل صور التلاعب بالأسواق.

وضبطت مديرية تموين القاهرة 2215 مخالفة فى المخابز، كما ضبطت 1742 مخالفة فى أماكن بيع السلع الغذائية، وفى مجال الرقابة على المواد البترولية ضبطت 48 مخالفة، كما ضبطت 793 مخالفة فى مجال الرقابة على الأسواق.