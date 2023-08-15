الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انتخاب «الفيومى» رئيسًا لغرفة القليوبية التجارية وأبوالعينين والسعودى نائبين

الدكتور محمد عطية
الدكتور محمد عطية الفيومي

عقدت الغرفة التجارية بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لتشكيل هيئة مكتبها للدورة الانتخابية الجديدة "2023-2027".

وأسفر التشكيل عن اختيار الدكتور محمد عطية الفيومي رئيسًا، وحمدي أبوالعينين نائبًا أول، وجمال محمد فتح الله السعودي نائبًا ثانيًا، وأحمد عبدالعال السقا سكرتيرًا عامًا، وماهر مغاوري عبدالحليم شعلان أمينًا للصندوق، وحاتم البدوي السيد سلامة أمينًا مساعدًا للصندوق.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة، إن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاستمرار في حل مشاكل التجار والمنتسبين للغرفة، مُشيرًا إلى أنه سيكون هناك اهتمام خاص بالتدريب وعقد الورش التدريبية لمساندة التجار.

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