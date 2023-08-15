يستدرجن السيدات لسرقة مجوهراتهم.. ظهور ريا وسكينة في أسوان

على درب ريا وسكينة أشهر العناصر الإجرامية في تاريخ مصر، انتهجت سيدتين في أسوان ذات الطريق، بعد أن تخصصا في سرقة الذهب من السيدات.

ريا وسكينة كانا يسرقان الذهب ثم يقتلان ضحاياهم، لكن سيدتي أسوان لم يقتلا ضحاياهم حيث إنهم كانوا يسرقونهم عن طريق المغافلة.

سيدتان في أسوان قررتا اتباع طريق سريع للثراء الكبير، وهو سرقة أموال الآخرين، عن طريق جذب السيدات ثم خداعهم وسرقة مجوهراتهم الذهبية.

تمكنت سيدة في أسوان من ارتكاب عدد من الجرائم وسرقة العديد من السيدات في المنطقة، وما أن تعددت البلاغات أمام مدير أمن أسوان، تم تشكيل فريق بحث جنائي مكبر، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف لغز تلك الجرائم.

تمكن فريق البحث من كشف لغز تلك الجرائم وتبين أن سيدتين هما المسؤولتين عن تنفيذها باستخدام التقنيات الفنية الحديثة وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، تمكن الفريق من ضبطهما وضبط كمية من المجوهرات بحوزتهما.

أثناء مواجهتهما، اعترفت المتهمتين بارتكاب 7 حالات سرقة بنفس الأسلوب في منطقة قسم الشرطة الأول في أسوان وأدلتا بمعلومات حول المسروقات.

