مصرع طفل في حادث تصادم بالهرم

لقي طفل مصرعه في حادث تصادم بشارع معهد البطران بدائرة قسم الهرم، جرى نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم، بوصول طفل 9 سنوات متوفى إثر حادث تصادم.

وأمر العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع غرب الجيزة، المقدم أحمد عصام رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال تم التقابل مع والد المتوفى الذي أفاد أن نجله كان بصحبة ابن خالته مستقلين دراجة بخارية، واصطدمت بهما سيارة نقل مما أدى إلى وفاة نجله، تم نقل الطفل إلى المستشفى والتحفظ على السيارة النقل وقائدها، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.