الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صعقا بالكهرباء.. مصرع زوجين داخل منزليهما بنجع حمادي

جثة
جثة

شهد مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، اليوم حادث أليم حيث لقى زوجين شابين مصرعيهما، نتيجة صعق كهربائي بمنزلهما.

 

وقامت سيارتي إسعاف بنقل جثتيهما إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

كان مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مأمور نجع حمادي يفيد بالعثور على جثة شاب وزوجته، داخل منزلهما بقرية القصر بنجع حمادي.

 

وتبين مصرع محسن نورالدين عباس، 37 عامًا، وزوجته بطه حمدان، 30 عامًا، صعقًا بالكهرباء داخل منزلهما بقرية القصر بنجع حمادي.

 

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

إخطار النيابة النيابة العامة العثور على جثة شاب بمحافظة قنا بنجع حمادى داخل منزله صعق كهرباء محضر بالواقعة

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