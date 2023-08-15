مصرع 3 عمال غرقًا داخل بيارة صرف صحى بمركز زفتى

شهدت قرية سنبو التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، مصرع 3 عمال غرقًا داخل إحدى بيارات الصرف الصحي بالقرية بعدما أصيبوا بحالة من الاختناق الشديد وفقدان للوعي أثناء نزولهم لتطهيرها، ليسقطوا داخل البيارة، فيما تم إنقاذ أحد المواطنين حاول النزول لإنقاذهم وتم نقله في حالة خطيرة للمستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية سنبو التابعة لمركز زفتى بسقوط 4 عمال داخل إحدى بيارات الصرف الصحي بالقرية.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث مركز شرطة زفتى والحماية المدنية والإسعاف، وتبين سقوط أربعة عمال داخل إحدى بيارات الصرف الصحي؛ حيث قام أحد العمال بالنزول إلى البيارة لتطهيرها إلا أنه لم يخرج فحاول زملاؤه إنقاذه فسقطوا جميعًا داخل البيارة بعد إصابتهم باختناق شديد وسقوط مواطن آخر في المياه حاول إنقاذهم.

ودفعت أجهزة الحماية المدنية بعدد من الغطاسين إلى داخل البيارة التي شهدت الحادث وتم انتشال جثة كل من حسن محمد 28 سنة، ورضا رمضان السقا 30 سنة مقيم بالدقهلية، وحسن السيد 45 سنة، وإسلام عبدالهادي 26 سنة مقيم بقنا، ومحمد ا 33 عامًا سائق توك توك مصاب باختناق شديد وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى زفتى العام.



حرر محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، واستدعاء أهالي المتوفين لسؤالهم تمهيدًا لاستخراج تصريح بالدفن.