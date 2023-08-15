وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إنشاء شركة المصريين بالخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن شركة المصريين في الخارج، ستنشأ تلبية لرغبات المصريين في الخارج، ولمقترحهم خلال مؤتمر الكيانات، موضحة أنها شركة مصرية مساهمة ستكون مظلة لعدد من الشركات الناجحة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل مستثمر ناجح في مجال عمل معين في السوق المصرية أو خارجه، يمكنه أن يقوم بتنفيذ شركة مماثلة، وتحت مظلة الشركة المساهمة.

تفاصيل إنشاء شركة المصريين بالخارج

ولفتت إلى أنه حتى الآن أعلن 10 من رجال الأعمال المصريين في الخارج عن ترحابهم يكونون النواة الأولى للشركة، منهم 2 رجال أعمال من أمريكا، 2 من إنجلترا، واحد من كندا وواحد من السعودية وواحد من جنوب إفريقيا.

وأوضحت أنها رتبت لهم اجتماع مع رئيس الوزراء الذي منحهم الدعم، ليبدأوا إنشاء الشركة، وسيتم تذليل أي عقبات.

وكشفت عن أن مقر الشركة في مصر، وستبدأ بأربعة مجالات، مجال إنتاج مكونات خاصة بأي تي واتصالات، ومجال الزراعة، ومجال تصدير المنتجات المصرية، ومجال المنشآت السياحية.

وأشارت إلى أنها عقدت اجتماعًا افتراضيًا لرجال الأعمال من المصريين في الخارج مع الصندوق السيادي، ليختاروا مشروعات كبرى للدخول كمنافسين فيها، منوهة بأن أسهم الشركة تطرح في البورصة المصرية والبورصات العالمية.