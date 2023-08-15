الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إنشاء شركة المصريين بالخارج

سها جندي
سها جندي

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن شركة المصريين في الخارج، ستنشأ تلبية لرغبات المصريين في الخارج، ولمقترحهم خلال مؤتمر الكيانات، موضحة أنها شركة مصرية مساهمة ستكون مظلة لعدد من الشركات الناجحة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كل مستثمر ناجح في مجال عمل معين في السوق المصرية أو خارجه، يمكنه أن يقوم بتنفيذ شركة مماثلة، وتحت مظلة الشركة المساهمة.

تفاصيل إنشاء شركة المصريين بالخارج

ولفتت إلى أنه حتى الآن أعلن 10 من رجال الأعمال المصريين في الخارج عن ترحابهم يكونون النواة الأولى للشركة، منهم 2 رجال أعمال من أمريكا، 2 من إنجلترا، واحد من كندا وواحد من السعودية وواحد من جنوب إفريقيا.

وأوضحت أنها رتبت لهم اجتماع مع رئيس الوزراء الذي منحهم الدعم، ليبدأوا إنشاء الشركة، وسيتم تذليل أي عقبات.

وكشفت عن أن مقر الشركة في مصر، وستبدأ بأربعة مجالات، مجال إنتاج مكونات خاصة بأي تي واتصالات، ومجال الزراعة، ومجال تصدير المنتجات المصرية، ومجال المنشآت السياحية.

وأشارت إلى أنها عقدت اجتماعًا افتراضيًا لرجال الأعمال من المصريين في الخارج مع الصندوق السيادي، ليختاروا مشروعات كبرى للدخول كمنافسين فيها، منوهة بأن أسهم الشركة تطرح في البورصة المصرية والبورصات العالمية. 

المصريين في الخارج شركة مصرية مساهمة رجال الأعمال المصريين في الخارج البورصة المصرية

مواد متعلقة

المستشار معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية "العائدون من الكويت"

إيهاب فهمى: عادل إمام فنان عظيم وأقل تكريم له إن دورة مهرجان المسرح تكون باسمه

المستشار معتز خفاجى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل قضية حسن شحاتة: "سحلوه"

مفاجأة "الشاهد".. معتز خفاجى يكشف كواليس اقتحام وحرق فيلا هيكل

المستشار معتز خفاجى لـ«الشاهد»: لم نظلم أحدًا فى قضية مسجد الفتح

المستشار معتز خفاجي لـ«الشاهد»: دفاع الإرهابية أطال أمد التقاضي بغرض التربح

المستشار معتز خفاجي لـ"الشاهد": قضية مذبحة رفح الثانية من أسرع القضايا التي فصلت فيها

بدء حفل ختام الدورة ١٦ للمهرجان القومي للمسرح المصري بعزف السلام الجمهوري (فيديو)

الأكثر قراءة

تفاصيل الاستماع لأقوال الشيبى لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

"طعنة بالقلب".. أول صور لمسن قُتل على يد زوج ابنته فى الوراق

فرغا فيه خزنة.. يقتلان شقيقهما بالرصاص بسبب الإرث بسوهاج

وصلة ضرب قاسية من أب لابنه تحوله لجثة هامدة فى بولاق الدكرور

انتشال جثة مجهول من نهر النيل فى الوراق

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية