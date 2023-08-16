أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب، والتي تشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بنحو 1000 جنيه للطن الواحد؛ وذلك بسبب استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة.



أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية

انخفاضات نسبية تشهدها أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية والتي تجاوزت ألف جنيه في الطن الواحد من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية، وإليكم الأسعار دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين وهي كما يلي:

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 33100 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31000 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 33500 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 31000 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 31000 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32500 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 31500 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 31000 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33000 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32000 جنيه.



أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1750 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الرمادي نحو 1925 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1685 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري نحو 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 1820 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1680 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1710 جنيهات.

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