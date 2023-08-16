الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى الأسواق المصرية

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب، والتي تشهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية بنحو 1000 جنيه للطن الواحد؛ وذلك بسبب استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية وشركات الصرافة.


أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية

انخفاضات نسبية تشهدها أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية والتي تجاوزت ألف جنيه في الطن الواحد من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية، وإليكم الأسعار دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين وهي كما يلي:

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 33100 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31000 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 33500 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 31000 جنيه.

txt

أسعار الغاز الطبيعى العالمية تتراجع لـ2.696 دولار للمليون وحدة حرارية

txt

كم سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-8-2023 فى البنوك المصرية؟

 

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 31000 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 32500 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 31500 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 31000 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33000 جنيه.

سجل طن الحديد المسلح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32000 جنيه.


أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1750 جنيه.

txt

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-8-2023

txt

أسعار الغاز الطبيعى العالمية تتراجع لـ2.696 دولار للمليون وحدة حرارية

 

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الرمادي نحو 1925 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1685 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري نحو 1700 جنيه.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 1820 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1680 جنيهًا.

سجل طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1710 جنيهات.

اقرأ المزيد

رابط تنسيق الجامعات 2023

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد الحديد والأسمنت الاسمنت الحديد والصلب طن الحديد المسلح الحديد المسلح أسعار الأسمنت طن الأسمنت المسلح

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 فى المحلات التجارية

الخرباوي لـ "الشاهد": الغزالى ترك الإخوان لكنه لم يتخل عن الفكرة بل كان شديد الإيمان بأفكارهم

الخرباوى لـ "الشاهد": أتباع حسن البنا كانوا معدومى الثقافة والفكر لذا سهلت السيطرة عليهم

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر أغسطس 2023

محمد بن زايد: الاستدامة جزء أصيل من نهج الإمارات لدعم العمل المناخى

شجار فى مطعم بميامى بسبب صورة لاحتفال ميسى وبيكهام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية