الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة مجهول من نهر النيل فى الوراق

جثة
جثة

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، جثة غريق طافية في نهر النيل بمنطقة الوراق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بالعثور على جثة شخص طافية بنهر النيل أمام منطقة «طناش» بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق إلى مكان الواقعة.

وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية فى العقد السادس من العمر، ويرتدي «مايوه»، ويُرجح أنه غرق أثناء السباحة، ولا توجد ثمة إصابات به.

جرى التحري عنه للوصول إلى شخصيته وإخبار أهله، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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