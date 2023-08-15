الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دلالة انعقاد القمة الأمريكية الأولى مع مناليابان وكوريا الجنوبية.. كاتب صحفي يوضح

ايهاب عمر
ايهاب عمر

أوضح إيهاب عمر، الكاتب الصحفي، دلالات انعقاد الرئيس الأمريكي جو بايدن القمة الأمريكية الأولى مع كل من اليابان وكوريا الجنوبية الجمعة المقبل، قائلاً: "إن جو بايدن ودونالد ترامب اختلفا اختلاف الشرق والغرب، ومع ذلك اتفاقا على مبدأ واحد وهو تطويق الصين، وذلك عبر تدشين سلسلة من التحالفات الضيقة حول جمهورية الصين الشعبية، من أجل تطويق الجمهورية الشيوعية آخر معقل للشيوعية حول العالم". 

وأضاف عمر خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه التحالفات بدأت في عهد ترامب ومن ثم استكملها بايدن، حبث رأينا تحالف رباعي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا، وتحالف آخر ما بين بريطانيا وأمريكا واستراليا، وكان هناك تحالف غرب آسيا ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل والهند والإمارات.

وأوضح، أن اليوم بدأت فكرة جديدة تتعلق بكوريا الجنوبية واليابان وأمريكا، لافتاً إلى أنه لقاء في غاية الأهمية حيث يطوي صفحة خلاف تاريخي بين اليابان وكوريا الجنوبية، حيث احتلت اليابان كوريا الجنوبية لمدة 35 عام، وظل هناك خلاف ثقافي وسياسي بين الدولتين حتى بضعة أسابيع، وقد أنهت أمريكا هذا الخلاف خلف الستار، وبالتالي فإن اختيار منتجع كامب ديفيد لهذا اللقاء في غاية الأهمية، لما له من رمزية في حل الصراع أو تحسين الصراع العربي الإسرائيلي.

كوريا الجنوبية أمريكا اليابان القمة الامريكية الاولى القاهرة الإخبارية

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