الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر

إسعاف
إسعاف

أصيب شخص فى حادث مروري، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق داخل مدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

6 أكتوبر الخدمات الأمنية السيارة المستشفى النيابة

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